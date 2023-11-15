07:18 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе открылось первое амбулаторное госотделение гемодиализа
В новом больничном комплексе Междуреченска начался прием пациентов.
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В Междуреченске открылось первое в регионе государственное амбулаторное отделение гемодиализа, как сообщает правительство Кузбасса. Раньше кузбассовцы могли посещать только частные амбулатории по заказу местного минздрава.
«Городская больница планирует принимать не только жителей Междуреченска, но и Мысков, раньше им приходилось проходить эту процедуру в Новокузнецке. Для людей с хроническими заболеваниями почек сложно три раза в неделю ездить в другой город для лечения», — говорит губернатор.
На приобретение оборудования направлено 40 млн рублей из областного бюджета. Медсёстры прошли курсы повышения квалификации для работы в новом отделении. Как говорит главврач Междуреченской больницы Алишер Баховудинов, первая процедура прошла благополучно.
Всего в гемодиализе нуждаются около 60 кузбассовцев из Междуреченска и Мысков.