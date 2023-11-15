08:48 (мск), источник: ИА Башинформ
В двух районах Башкирии ограничено движение для большегрузов
В Балтачевском и Татышлинском районах Башкирии продолжает действовать ограничение движения для большегрузов.
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Об этом «Башинформу» сообщили в управлении дорожного хозяйства РБ.
Ограничение движения грузовиков введено с 19 часов 14 ноября в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, потерей несущей способности конструктивных элементов автодорог в Балтачевском и Татышлинском районах и моста через реку Рыскалы в Балтачевском районе.
Речь, в частности, идет об участках автодорог: Старые Казанчи — Урманкуль — Новые Татышлы км 7+300 — км 26+300- Старобалтачево — Аскино км 6+093, — Старобалтачево — Аскино км 0+000 — км 27+700.
Круглосуточная диспетчерская управления дорожного хозяйства республики: 8−927−955−11−00.
Как сообщал ранее «Башинформ», сегодня ночью во многих районах Башкирии выпал снег.