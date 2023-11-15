Новый закон о меде: чем он поможет Крыму

В Совете Федерации заявили, что рассчитывают принять закон о меде в России до конца текущего года. Новый документ призван уберечь продукт пчеловодства от подделок и создать условия для увеличения его производства, для этого законом вводится понятие «мед» и регламентируется маркировка товара, в котором не должно быть никаких добавок.
По словам Клочко, проблема фальсификата меда есть не только в России, но и во всем мире, и бороться с этим можно только ужесточением мер.
«В России, к сожалению, присутствует контрафакт, фальсификация и подделки, они выявляются в торговых сетях и на ярмарках, и это очень существенный процент. Поэтому возник вопрос дать точное определение такому хорошему и ценному продукту, как мед. Это будет большой вклад в борьбу с фальсификатом и основанием для судебных решений в отношении недобросовестных производителей».
Среди «странного меда» есть очень своеобразные продукты, некоторые одно время после возвращения Крыма в Россию попытались «зайти» на полуостров, но крымчане не оценили.
«К нам на полуостров заехали торговцы с так называемым “русским медом”. На ярмарках предлагался мед синего, зеленого цвета, малинового — каких только не было цветов. Ну и названия были, конечно, сногсшибающие. Не прижился. А на материковой России такой мед в кавычках продается. Некрасивая ситуация. Это ведь дискредитирует не только само понятие “мед”, а всю отрасль пчеловодства», — замечает эксперт.
Сейчас недобросовестные производители под видом меда выпускают уже такой продукт, происхождение которого нельзя определить даже лабораторным путем, чтобы понять, «произвели его пчелы или сделал человек в соответствующих производственных условиях», отмечает эксперт. Поэтому среди главных рекомендаций — покупать у проверенных производителей. Благо, в Крыму в этом смысле есть чем похвалиться, считает Клочко.
«В Крыму мы стараемся беречь свою марку, свое лицо. Хотя и говорят, что самый лучший алтайский мед или башкирский. На самом деле не играет роли, где произведен мед: на Алтае, в Башкирии, в Центральной России или на Кубани. Если он качественный, то хороший везде. Что касается крымского меда, то у нас здесь нет никаких крупных производств, промышленных предприятий, которыми уничтожалась бы экология, поэтому можно сказать, что это практически экологически чистый продукт», — сказал Клочко.
Он подчеркнул, что уважающие себя пчеловоды не занимаются производством искусственного меда или внедрением в него каких-то добавок, потому что для них важна репутация и возможность длительно удержаться на рынке. Следовательно, производители, как правило, стремятся к высокому качеству продукта и его приемлемой цене. Неприятные ситуации, конечно, случаются и с натуральным продуктом, и не только в Крыму. Это происходит, «когда мед у пчел откачивают незрелым, спеша получить продукт и деньги», пояснил Клочко.
«Мед пчелы получают из нектара растений. А он бывает до 50% насыщен влагой. Если откачать такой мед, то он со временем забродит, закиснет и будет непригоден для употребления. Поэтому пчелы перерабатывает его, влагу лишнюю испаряют», — объяснил эксперт.
По ГОСТу содержание воды в меде должно быть не более 20%, «если меньше — еще лучше», уточнил он. Признаком повышенного содержания влаги в меде является расслоение. Заметить это нетрудно: в посуде мед вверху более жидкий, тогда как внизу заметно кристаллизуется. «Так быть не должно: мед должен быть равномерным», — подытожил эксперт.
Хватает ли на рынках крымского меда и какие уникальные сорта предлагают на полуострове, ранее рассказали эксперты.
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