В Башкирии ищут способы подстегнуть рождаемость

Недавно семья Сатаевых из Калтасинского района пополнилась. Малыш Юрий стал 10-м ребенком. Старшему из детей Татьяны и Валерия — 21 год, он служит в армии. Одна дочь — уже студентка, а еще в семье растут пятеро школьников и два детсадовца. Все ребята занимаются спортом и стараются помогать родителям, особенно с появлением в доме малыша. По словам счастливой мамы, она планировала родить лишь одного-двух детей, но как-то само собой получилось больше. Татьяна и Валерий ни о чем не жалеют и очень рады.
Так же, как и Людмила Старцева из Мелеуза, которой в торжественной обстановке вручили свидетельство о рождении ее 15-го ребенка, Артема. В семье теперь девять мальчиков и шесть девочек. Людмила уверена: главный смысл ее жизни — это дети.
Еще один пример счастливой многодетной мамы — заместитель начальника отдела республиканского центра «Семья» и руководитель АНО «МногодетОК» Ирина Сухарева.
— У моей прабабушки было 11 детей, у бабушки — четверо, у мамы — трое. У меня — четверо, и я задумываюсь, не запланировать ли пятого. Когда спрашивают, зачем мне это нужно, отвечаю просто: я сильно люблю детей, люблю смотреть, как они развиваются. Нами движет любовь, желание созидать, — призналась Ирина Сухарева.
По данным министерства семьи, труда и соцзащиты населения РБ, Башкирия лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по количеству многодетных. Их в республике 59 тысяч. Однако в целом рождаемость по-прежнему снижается. Если в 2014 году на свет появились 60,2 тысячи младенцев, то в прошлом году почти вдвое меньше — 36 142.
— По данным на октябрь 2023 года, в республике родились 24 113 новорожденных. К концу года ожидаем чуть больше 30 тысяч. Тенденция по снижению показателя сохраняется, но темпы замедлились, — подчеркнула министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
Эксперты говорят, что снижение показателей вполне логично: просто потенциальных мам стало меньше, то есть женщин в подходящем для деторождения возрасте. Так, по сравнению с прошлым годом в регионе по разным причинам на 12 тысяч сократилось количество жительниц в возрасте от 20 до 29 лет. Неудивительно, что власти, предполагая такое развитие событий, возлагали большие надежды на дам постарше и старались стимулировать их на рождение второго и третьего ребенка. Только вот и количество женщин в категории от 30 до 39 лет тоже идет на спад, а значит, и малышей на свет появляется меньше.
По мнению Ленары Ивановой, обычные меры соцподдержки проблему не решат, так как пособия и льготы направлены прежде всего на помощь семье и отдельному человеку. Хотя в 2007 году после введения материнского капитала рождаемость действительно выросла, но теперь люди ждут новых льгот.
— Кстати, в этом году депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон, которым очень хорошо поддержали многодетных. Это возмещение до 50% стоимости обучения ребенка в колледже, но не более 30 тысяч рублей за учебный год. Важно, что получить компенсацию смогут родители вне зависимости от их доходов, — отметила министр семьи.
Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев считает, что материальные стимулы не решают проблемы.
— В годы Великой Отечественной войны на территории Башкирии рождалось около 160 тысяч детей ежегодно, в четыре раза больше, чем сейчас. Сегодня мы движемся по пути материального стимулирования: вводим новые льготы, индексируем материнский капитал, раздаем земельные участки. Но ощутимого результата нет, — говорит Константин Толкачев. — Тогда как в советские годы государство шло не по пути помощи семьям в решении возникающих проблем, а по пути устранения этих самых проблем. Не было материнского капитала, зато семьи с детьми получали бесплатные квартиры. Образование было абсолютно бесплатным, сейчас его можно назвать таковым условно. К примеру, тогда учебники не покупали, а о взносах на нужды школы и разговора не было. Они вроде как добровольные, но их не избежать. А если ребенок отстает по программе, нужны деньги на репетитора, а раньше действовала программа бесплатной помощи таким детям со стороны учителей и передовых учеников. Возникает ситуация, когда наши колоссальные меры поддержки не покрывают всех проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми.
Спикер регионального парламента заметил, что необходимо скорректировать демографическую политику с учетом советского опыта.
Кстати, именно башкирские депутаты внесли в Госдуму проект федерального закона о запрете распространения среди детей идеологии бездетности, который еще называют законом о запрете пропаганды чайлдфри. Но сами парламентарии признают, что даже его принятие — это лишь частичное решение проблемы, а штрафы вряд ли смогут полностью защитить детей от навязанных деструктивных мыслей.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на круглом столе в Уфе, отметил, что помочь в решении проблемы низкой рождаемости может запрет абортов в частных клиниках, а также введение дополнительных мер материальной поддержки студенческих семей.
Первая инициатива связана с тем, что не во всех клиниках полностью выполняются регламенты, к примеру, так называемая «неделя тишины», когда женщине дают время еще раз подумать о своем решении.
— В Башкирии 125 частных клиник, имеющих лицензию на аборт, но лишь 24 из них также предоставляют услуги по родовспоможению и имеют 30 родильных залов. Это проблема всей страны, что женщине проще прервать беременность, чем получить полноценное сопровождение по родам. Усиление госконтроля может привести к сокращению количества абортов, — сказал иерей Федор Лукьянов.
Вторая инициатива предполагает создание дополнительных мер поддержки студенческим семьям с детьми. К примеру, предлагается давать им преимущественное право на получение комнаты в общежитии, переводить родителей на бюджет при рождении ребенка, а также выплачивать студентам-молодоженам так называемые свадебные сертификаты.
Корреспондент «Российской газеты» спросил у шести молодых пар, почему они до сих пор не завели детей. Две ответили, что хотят пожить для себя, попутешествовать и еще не готовы к пеленкам. Одна семья собирается обратиться за помощью в планировании семьи к врачам, так как просто не получается зачать ребенка. В другой — потенциальная мама готова хоть сегодня отправиться в декрет, но ее супруг категорически против. «Людей на планете и так слишком много», — заявил он жене.
А две пары молодоженов хотят малышей, но пока нет для этого условий: квартиры, хорошей работы и уверенности в завтрашнем дне.
— Материнский капитал сегодня не поможет приобрести квартиру, потому что даже с его учетом ипотеку мы просто не потянем, а в съемной квартире растить детей не вариант. Во-первых, арендодатели не любят сдавать жилье семьям с детьми, во-вторых, с появлением ребенка затраты только увеличатся, тогда уж точно не накопим на собственный угол, — признался Алексей.
Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы РФ:
— По данным соцопросов, в 2021 году от идеи рождения детей отказались 6% россиян, имеющих идеальные условия жизни. 34% не осуждают сторонников бездетности. А опубликованные в 2023 году результаты исследования Российского государственного социального университета свидетельствуют, что из девяти тысяч опрошенных 68% не планируют рождение детей, из них 28% не собираются становиться родителями по принципиальным, идеологическим соображениям.
Любая идеология формируется постепенно и использует в том числе возможности интернета, где множатся площадки сторонников чайлдфри. Именно поэтому нужна большая профилактическая работа среди молодежи.
471,9 тысячи семей с детьми проживают в Башкирии.
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