07:46 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Минздрав Хабаровского края опроверг утилизацию вакцин против гриппа
Ранее в соцсетях завирусился фейк о медсёстрах поселковой больницы, которые якобы уничтожали ампулы с вакцинами.
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Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло, что в поселковой больницы региона выбросили неиспользованные вакцины против гриппа. Сообщение появилось в официальном канале минздрава.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в посёлке Хурба Комсомольского района медсёстры якобы уничтожили вакцины от гриппа, которые ещё можно использовать для прививок. Профильное министерство назвало это фейком, который не соответствует действительности.
«Поступление вакцины и ее расход контролируются больницей. В этом сезоне вся вакцина была израсходована — население активно делает прививки от гриппа», — сообщили в минздраве.
Отмечается, что утилизацией ампул с вакциной занято специализированное предприятие, которое находится в Комсомольске-на-Амуре. При этом все работы выполняются на договорной основе и без привлечения медперсонала.