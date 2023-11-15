Хищный квартирант: в подполе дома в селе под Баяндаем поселилась рысь

Как рассказали в Охотнадзоре, пушистую гостью женщина заметила несколько дней назад. Рысь мелькнула во дворе и сразу скрылась. К немалому облегчению хозяйки, хищник не причинил никакого вреда ни ей самой, ни живности.
Каково же было удивление женщины, когда она вновь увидела дикую кошку в тот момент, когда она повторила свой маневр: пробежала по двору и пропала. Домочадцы стали наблюдать. И вскоре выяснилось, что рысь «нашла лазейку и поселилась под домом». Несмотря на то, что приблудный квартирант вел себя спокойно и хозяев дома ничем не обременял, женщина таким соседством обеспокоилась, ведь хищник всегда остается хищником. А значит, опасен для людей и домашних животных.
«Она (хозяйка дома — прим.ред.) вызвала сотрудников службы, которые отловили рысь и отпустили в лес. Скорее всего, дикая кошка пришла в поисках пищи или была загнана собаками», — говорят в Охотнадзоре.