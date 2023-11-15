08:31 (мск), источник: Комсомольская правда
Назаровская клиника вернет пациентке 18-кратную стоимость лечения зуба
Жительница города Назарово через суд взыскала за некачественную услугу 87 тысяч рублей.
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Частная стоматологическая клиника из города Назарово должна вернуть жительнице города 18-кратную стоимость лечения, которое оказалось некачественным. Причем добровольно компенсировать ущерб медики отказались (а зря — меньше бы вышло). Так что пришлось прибегнуть к помощи суда.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора «Комсомольской правде»-Красноярск, назаровчанка отвела к докторам свою дочь. Заплатила 4900 рублей, однако через неделю у девочки откололся зуб и выпала пломба. Повторно лечиться в этой клинике семья отказалась, сделала это в городе Томске (там семья жила раньше и, видимо, тамошним докторам доверяют больше).
Договориться с семьей по-хорошему клиника не захотела. Значит, придется через суд. Итого с нее взыскано 87 000 рублей, в том числе стоимость услуг — 4900 рублей, убытки (устранение недостатков) — почти 12 000 рублей, а также моральный вред 45 000 и штраф почти 26 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.