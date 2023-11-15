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08:56 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Главные новости в Молдове 15 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 15 ноября 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

1. О, холодненькая пошла: В Молдове снова польют дожди и еще сильнее похолодает.

2. В Молдове остались только «желтые» СМИ: Теперь за бесноватую Санду, сбрендившего Гросу и злобного Речана отвечайте сами — мы умываем руки.

3. В Молдове снизили тарифы на электроэнергию: Сколько станем платить с 14 ноября.

4. «Газпром» не будет бесконечно одалживать Молдове: Заставит ли нас мёрзнуть и нищать недружественная политика правительства и президента Санду.

5. Молдаване ждут от ЕС денег: Народ верит в то, что в стране можно сделать лучше, но финансы дают за правильный курс на евроинтеграцию и поклонение Санду.

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