08:25 (мск), источник: Наш Красноярский край
Прокуратура закрыла в Красноярске незаконный пансионат для пожилых людей и инвалидов
Пансионат устроили в частном доме на правобережье краевого центра.
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Прокуратура обнаружила очередной незаконный и опасный для нахождения в нем пансионат для стариков и инвалидов в одном из коттеджей правобережья Красноярска.
Коттедж зарегистрирован на предпринимателя, который решил вопреки закону расположить в своем доме 9 пенсионеров, часть из которых не в состоянии самостоятельно передвигаться.
— При этом помимо запрета на использование жилых помещений под богоугодные заведения коммерсант нарушил элементарные требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, — говорят в прокуратуре.
Представители надзорного органа обнаружили, что в доме не установлена автоматическая система пожаротушения. Также нет оповещателей о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами. Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением, а ширина эвакуационных выходов меньше минимального.
Пансионат закрыт, а предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм и правил.