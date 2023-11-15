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08:25 (мск), источник: Наш Красноярский край

Прокуратура закрыла в Красноярске незаконный пансионат для пожилых людей и инвалидов

Пансионат устроили в частном доме на правобережье краевого центра.

Источник: Соцсети

Прокуратура обнаружила очередной незаконный и опасный для нахождения в нем пансионат для стариков и инвалидов в одном из коттеджей правобережья Красноярска.

Коттедж зарегистрирован на предпринимателя, который решил вопреки закону расположить в своем доме 9 пенсионеров, часть из которых не в состоянии самостоятельно передвигаться.

— При этом помимо запрета на использование жилых помещений под богоугодные заведения коммерсант нарушил элементарные требования пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, — говорят в прокуратуре.

Представители надзорного органа обнаружили, что в доме не установлена автоматическая система пожаротушения. Также нет оповещателей о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами. Пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением, а ширина эвакуационных выходов меньше минимального.

Пансионат закрыт, а предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности и санитарных норм и правил.

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