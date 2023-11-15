09:56 (мск), источник: Комсомольская правда
Что произошло в ночь на 15 ноября в Краснодарском крае
Русскую «маму Стифлера» нашли в Краснодаре.
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В Краснодаре нашли женщину, сильно похожую на «маму Стифлера». 54-летняя Лана Долева получила неофициальное звание двойника голливудской актрисы Дженнифер Кулидж, которая известна по роли в комедии «Американской пирог».
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