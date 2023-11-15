Иркутские синоптики рассказали об аномальном начале зимы в Приангарье

Правда, как отметила ведущий агрометеоролог Наталья Домбровская, с первых дней зима показала серьезность своих намерений:
«Холодная воздушная масса, спустившаяся с районов Баренцева моря в конце октября, хозяйничала и в первой декаде ноября. Это отразилось на температуре воздуха, которая оказалась ниже климатической нормы на 3−5 ºС, — цитирует ее слова пресс-служба иркутского УГМС. — Самые низкие температуры были отмечены в ночное время суток в северных и верхнеленских районах, когда минимальные температуры воздуха составляли −25, −29°, в Катангском районе — до −33°».
Да и снежный покров, без которого в регионе «зимний пейзаж не может быть зимним», установился сразу — «в период с 28 октября по 6 ноября».
Но погода продолжила преподносить сюрпризы то засыпая регион снегом, то радуя жителей едва ли не весенним теплом.
«В течение текущей недели ожидается смена “настроения” в погоде: 14—15 ноября прохождение холодного атмосферного фронта спровоцирует осадки и порывистый ветер. Однако, активное западное струйное течение имеет хорошую скорость и атмосферные процессы будут меняться быстро. В конце недели южные и западные районы окажутся в зоне тёплого сектора циклона, что проявится оттепелями», — говорит Домбровская.