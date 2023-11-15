10:01 (мск), источник: Комсомольская правда
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за густого тумана
В губернии 15 ноября видимость на дорогах снизилась до 500 метров.
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В среду, 15 ноября 2023 года, в Самарской области объявили желтый уровень опасности. Ранним утром на регион опустился густой туман. Из-за этого видимость на дорогах сильно снизилась — до 500 метров и менее.
По данным Приволжского УГМС, туман продержится в Самарской области всю первую половину дня 15 ноября. МЧС призывает жителей региона быть внимательнее на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. Водителям не рекомендуют совершать внезапные маневры, в том числе обгоны, перестроения и опережения.
Напомним, синоптики прогнозируют приближение непогоды. Регион вновь окажется под влиянием серии атлантических циклонов. К концу недели температура воздуха понизится и губернию накроет мокрый снег.