08:43 (мск), источник: Om1.ru
Новое кладбище появится около Северного обхода под Новосибирском
Документ о переводе шести земельных участков под захоронения подписал губернатор.
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На сайте правительства опубликовано постановление, подписанное губернатором Травниковым. Согласно документу, шесть земельных участков в Станционном сельсовете из категории «земли сельхозназначения» переводятся в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения». В документе уточняется, что на участках разместят кладбище.
Жители окрестных сёл в Станционном сельсовете неоднократно выступали против решения разместить на этих землях кладбище. Известно, что погост нужен для Новосибирска, где наблюдается дефицит мест для захоронения. Селяне не хотели, чтобы постоянные похоронные процессии шли по их улицам.
В Новосибирске почти закончились места на кладбищах. Об этом заявили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.
Для решения проблемы городские власти решили увеличить территории кладбищ «Заельцовское», «Северное», «Инское» и «Южное». Ко всему этому, планируется строительство колумбарных стен для хранения урн с прахом.