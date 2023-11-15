Крымский мост: данные на утро среды

«По состоянию на 8.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств, из-за чего в дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля могут скапливаться очереди. Чтобы повысить пропускную способность на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезд по мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Добраться из Крыма на материк и обратно также можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута — 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.