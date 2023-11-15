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09:33 (мск), источник: dostup1.ru

МЧС призывает южноуральцев учитывать погодные условия при планировании поездок

МЧС призывает южноуральцев учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Монтгомери: Монтгомери: +13° 3 м/с 88% 762 мм рт. ст. +14°

«По прогнозу синоптиков ожидается ухудшение погодных условий: дождь со снегом, в ближайшие дни понижение температуры воздуха», — говорится в комментарии пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области.

Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют перед дальней поездкой проверить работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол, а также уровень омывающей жидкости; соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе.

Напомним, с 1 декабря госавтоинспекторы начнут останавливать машины на летней резине. Эксплуатация автомобиля с шинами не по сезону может привести к тяжким последствиям, поэтому менять резину необходимо заблаговременно при понижении среднесуточной температуры. С начала зимы за такое нарушение наступает административная ответственность.

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