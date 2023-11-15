МЧС призывает южноуральцев учитывать погодные условия при планировании поездок

«По прогнозу синоптиков ожидается ухудшение погодных условий: дождь со снегом, в ближайшие дни понижение температуры воздуха», — говорится в комментарии пресс-центра ГУ МЧС по Челябинской области.
Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют перед дальней поездкой проверить работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол, а также уровень омывающей жидкости; соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе.
Напомним, с 1 декабря госавтоинспекторы начнут останавливать машины на летней резине. Эксплуатация автомобиля с шинами не по сезону может привести к тяжким последствиям, поэтому менять резину необходимо заблаговременно при понижении среднесуточной температуры. С начала зимы за такое нарушение наступает административная ответственность.