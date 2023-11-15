Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

По информации горакимата, введенный пригородный маршрут будет курсировать под номером № 235 между рынком «Салем» и поселком Исаев в Илийском районе.
«Транспортное обслуживание на данном маршруте осуществляется 10 автобусами малой вместимости марки ISUZU Н-40 с интервалом движения 12 минут», — говорится в сообщении.
В акимате напомнили, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов.
Ранее уже было запущено 5 маршрутов, остальные 4 — на разработке.
Кроме этого, до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.
Напомним, в октябре был запущен пригородный маршрут до поселка Каргалы. И еще один был запущен накануне, 14 ноября, который будет ходить до ЖК Gate City в Алматинской области.
Стоит отметить, что в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта временно изменились схемы движения маршрутов № 3 и № 92 — с 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года.