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10:51 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Новый пригородный маршрут запустили в Алматы

В южной столице запущен очередной пригородный маршрут, который будет возить горожан между рынком «Салем» и поселком Исаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Источник: Nur.kz

По информации горакимата, введенный пригородный маршрут будет курсировать под номером № 235 между рынком «Салем» и поселком Исаев в Илийском районе.

«Транспортное обслуживание на данном маршруте осуществляется 10 автобусами малой вместимости марки ISUZU Н-40 с интервалом движения 12 минут», — говорится в сообщении.

В акимате напомнили, что в рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов.

Ранее уже было запущено 5 маршрутов, остальные 4 — на разработке.

Кроме этого, до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.

Напомним, в октябре был запущен пригородный маршрут до поселка Каргалы. И еще один был запущен накануне, 14 ноября, который будет ходить до ЖК Gate City в Алматинской области.

Стоит отметить, что в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта временно изменились схемы движения маршрутов № 3 и № 92 — с 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года.

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