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10:22 (мск), источник: MOS.Ru

Сергей Собянин: В Нижегородском районе построят новую школу для 825 учеников

Она будет расположена по адресу: Рязанский проспект, владение 2.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Одобрено строительство школы на 825 мест в Нижегородском районе. Площадь учебного заведения составить не менее 13 тысяч квадратных метров. Школу планируется построить по адресу: Рязанский проспект, владение 2. Соответствующий проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Программа дает возможность инвесторам — получить разные льготы при строительстве школ, детских садов, поликлиник, спортивных и других объектов; городу — обеспечить сбалансированную застройку новых районов и повысить там количество рабочих мест», — добавил мэр Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Программу стимулирования создания мест приложения труда утвердило правительство Москвы в 2019 году постановлением от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП. Она предполагает предоставление льгот инвесторам, которые строят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательные центры, гостиницы и другие объекты.

Реализация программы позволяет обеспечивать комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города.

Уже одобрены проекты, предполагающие суммарные инвестиции в объеме более 286,5 миллиарда рублей. Это позволит создать свыше 105 тысяч рабочих мест.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут на инвестиционном портале Москвы.

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