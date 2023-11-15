08:20 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Музыканты из Луганска братья Золотухины посвятили песню Корсе
В августе спустя год после гибели Героя России Ольги Качуры в Новокузнецке установили ей памятник.
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По сообщению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, легендарной Корсе посвятили песню музыканты из Луганска братья Золотухины. Композиция Михаила и Валентина «Корса с нами» участвует в проекте Радио Крым «Песня на войне».
Полковник Ольга Качура, известная также под позывным «Корса», была единственной в Донбассе женщиной — командиром подразделения реактивной артиллерии. В годовщину её гибели в Новокузнецке открыли памятник военной, который стал частью мемориального комплекса Защитникам Донбасса, и зажгли Вечный огонь.
«Памятник очень похож. Это даже больше, чем я ожидала. Похож весь стиль, постановка фигуры. Она всегда носила “Стечкин” (пистолет — Ред.). Там видны шевроны её, часы. Абсолютно точная копия, насколько можно передать скульптурой», — говорит дочь Героя России Алёна, которая тоже была на открытии памятника.