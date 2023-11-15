11:33 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В Ростовской области до конца суток будет идти дождь
В ночь на 15 ноября на Ростовскую область обрушились осадки.
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Плохая погода сохранится в регионе до конца суток. О прогнозе сообщили в донском ГУ МЧС.
Местами скорость ветра будет достигать до 18 метров в секунду. Гражданам рекомендуется быть предельно внимательными. Натиск стихия может стать причиной возникновения различных ЧП.
В их числе — обрушение деревьев, обрывы линий электропередач