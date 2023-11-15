Махалле «Сангардак» присвоен статус туристической

14 ноября состоялось праздничное мероприятие в связи с присвоением махалле «Сангардак» в Сариасийском районе Сурхандарьинской области статуса «туристической», сообщает пресс-служба Комитета по туризму.
Окрестности, ставшие известными миру благодаря водопаду Сангардак, в последние годы превратились в красивый и процветающий поселок. В предгорьях проложены широкие ровные дороги, созданы необходимые условия для местных и иностранных туристов.
Отмечалось, что было отремонтировано 15 км внутренних дорог, ведущих к махалле «Сангардак», 30 фонарей ночного освещения, 2 пешеходных моста, 2 санитарно-гигиенических пункта, 4 аттракциона и другие развлекательные заведения. Также была достроена и приведена в порядок символическая входная стелла махалли и 1 туристический информационный центр, создано 23 семейных гостевых дома, 2 санатория и 17 видов туристических услуг.
В этом году махаллю посетили 360 тыс. местных и 87,5 тыс. иностранных туристов. Наблюдался регулярный поток иностранных туристов из Китая, Пакистана, Индии, Белоруссии, России и других стран.
Стоит отметить, что махалля расположена в горах на высоте 2000 метров над уровнем моря, примерно в 52 км от центра Сариасийского района. Население составляет 3666 человек.