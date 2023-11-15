Главное
Палестино-израильский конфликт
09:16 (мск), источник: АиФ Уфа

Школьную столовую из Уфы признали лучшей в России

Она одержала абсолютную победу во всероссийском конкурсе.

Столовая уфимской школы № 147 стала лучшей в России. Она победила на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2023». Итоги подвели во Владикавказе, сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

Всего в суперфинале приняли участие 23 команды со всей страны. Также средняя общеобразовательная школа села Красный Ключ Нуримановского района стала третьей в номинации «Лучшая столовая сельской школы — 2023», а диплом лауреата в номинации «Лучшая столовая городской школы — 2023» получила Башкирская гимназия Нефтекамска.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта