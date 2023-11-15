09:16 (мск), источник: АиФ Уфа
Школьную столовую из Уфы признали лучшей в России
Она одержала абсолютную победу во всероссийском конкурсе.
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Столовая уфимской школы № 147 стала лучшей в России. Она победила на всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая — 2023». Итоги подвели во Владикавказе, сообщил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.
Всего в суперфинале приняли участие 23 команды со всей страны. Также средняя общеобразовательная школа села Красный Ключ Нуримановского района стала третьей в номинации «Лучшая столовая сельской школы — 2023», а диплом лауреата в номинации «Лучшая столовая городской школы — 2023» получила Башкирская гимназия Нефтекамска.