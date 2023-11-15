15:44 (мск), источник: ИА Башинформ
Жители Башкирии 18 ноября смогут увидеть соединение Марса с Солнцем
Жители Башкирии 18 ноября смогут увидеть соединение Марса с Солнцем.
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По данным Уфимского городского планетария, в последние месяцы Марс не был виден, поскольку находился на небе недалеко от Солнца и постепенно сближался с ним. И вот 18 ноября в 10.14 по уфимскому времени Марс вступит в соединение с Солнцем. То есть в пространстве светила расположатся таким образом, что Марс и Земля окажутся на противоположных сторонах от Солнца.
«При наблюдении с Земли Марс будет находиться за Солнцем. В момент соединения Марс очень близко пройдет от Солнца — на расстоянии в 6 угловых секунд и оба светила будут видны в созвездии Весов. В соединении Марс будет находиться дальше всего от Солнца, и если его можно было бы наблюдать в это время, то мы бы видели его неярким и очень маленьким, его видимый диаметр в этот момент всего 3,7 угловых секунды. Когда же Марс находится в противостоянии — на ближайшем расстоянии от Земли, его видимый диаметр увеличивается в 4−7 раз, и он выглядит как очень яркая звезда», — пояснили в планетарии.
После соединения с Солнцем Марс начнет удаляться от него и появится на утреннем небе, но ещё несколько месяцев он не будет доступен для наблюдения, поскольку будет восходить на рассвете, и будет теряться на фоне светлого неба. И только в июне следующего года его можно будет увидеть незадолго до рассвета низко над горизонтом на востоке.
Как информировал «Башинформ» ранее, Луна не помешает увидеть жителям Башкирии метеорный поток Тауриды.