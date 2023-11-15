08:51 (мск), источник: Nakanune.ru
В «Кольцово» из-за непогоды перенесли больше 10 рейсов
В аэропорту «Кольцово» перенесли 11 рейсов на более позднее время. Вероятной причиной мог стать снегопад.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, пассажиры, планирующие улететь еще с 6 утра, ожидают в «Кольцово» до 10.20 — 11.00. Среди компаний, рейсы которых задержаны: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings. Нормализоваться авиасообщение должно к 11.00 — по крайней мере с этого времени переносов не планируется.
Напомним, что минувшей ночью на Свердловскую область обрушился снегопад. На федеральных дорогах введены ограничения, в крупных городах образовались пробки.