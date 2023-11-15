12:14 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Что можно и нельзя делать в Акиндинов день 15 ноября, который называют Житницы
Собрали приметы и запреты на Акиндинов день, который празднуют 15 ноября.
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Православная церковь 15 ноября вспоминает мучеников Акиндина и Пегасия. В народе отмечают Акиндинов день. Существует еще одно название — Житницы. Все дело в том, что святых считали покровителями житниц, где хранили запасы зерна на зиму.
Народные приметы на 15 ноября
Облака, который плывут против ветра, предвещают снег. В том случае, если слякоть на дорогах, то теплая погода сохранится до начала декабря. Крик снегиря предупреждает о морозах. Если синицы летают по двору, то стоит ждать снегопада.
Что нельзя делать 15 ноября
Запрещается 15 ноября обижать, оскорблять людей. Кроме того, нельзя дразнить людей. Не рекомендуется давать деньги в долг. Согласно приметам, это может грозить финансовыми трудностями. Не следует рассказывать чужие секреты. Считается, что это может спровоцировать проблемы.
Что можно делать 15 ноября
По традиции, в этот день было принято топить печь. Также старались загадать желания. Все дело в том, что они исполнятся. А еще покупали новую одежду. Предки верили, что она прослужит долгое время.