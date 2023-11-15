В Молдове растет число случаев заболевания COVID-19

Из общего числа случаев заболевания коронавирусом 34 зарегистрировано среди детей до 14 лет. Также отмечено два летальных исхода от осложнений, вызванных заражением COVID-19: у женщин в возрасте 52 и 75 лет.
В лабораториях НАОЗ на наличие вирусов гриппа, негриппозных вирусов и SARS-CoV-2 исследован 161 образец, в 6 образцах — наличие вируса SARS-CoV-2. был подтвержден.
Случаев сезонного гриппа не зафиксировано, уточнили в ведомстве.
При этом заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей за указанный период находилась на низком уровне, рост составил 10,7% по сравнению с предыдущей неделей, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года есть снижение на 10,8%. Показатель составил 230,56 случаев на 100 тысяч населения и достиг 5914 случая. Большинство случаев (61%) приходится на детей в возрасте 0−14 лет, госпитализировано 229 человек.