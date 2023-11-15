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09:25 (мск), источник: РИА Крым

Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. В среду утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.

Источник: РИА "Новости"

Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Кирова, улицах Киевская, Воровского, Потемкинская, Александра Невского, Куйбышева, Троллейбусная, Лермонтова, Тургенева, Объездной дороге (Восточный обход Симферополя).

Сильные заторы наблюдаются и на улицах Русская, Балаклавская, Зенитная, Гражданская и Батумском переулке.

Частично «стоят» улицы Павленко, Суворовский спуск, Донская, Титова, Луговая, Козлова, Беспалова, Мира и бульвар Франко.

Усложняет движение по Объездной дороге дорожно-транспортное происшествие в (микрорайон Белое-5, левый ряд).

Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что также осложняет дорожную обстановку.

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