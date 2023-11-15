Центр Симферополя встал в пробках из-за сильного дождя

Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Кирова, улицах Киевская, Воровского, Потемкинская, Александра Невского, Куйбышева, Троллейбусная, Лермонтова, Тургенева, Объездной дороге (Восточный обход Симферополя).
Сильные заторы наблюдаются и на улицах Русская, Балаклавская, Зенитная, Гражданская и Батумском переулке.
Частично «стоят» улицы Павленко, Суворовский спуск, Донская, Титова, Луговая, Козлова, Беспалова, Мира и бульвар Франко.
Усложняет движение по Объездной дороге дорожно-транспортное происшествие в (микрорайон Белое-5, левый ряд).
Также из-за продолжающегося ремонта Николаевской развязки на пересечении улиц Куйбышева и Объездной дороги частично перекрыто движение, что также осложняет дорожную обстановку.