15:48 (мск), источник: АиФ Новосибирск
В Новосибирске мигранты прокомментировали запрет на работу в России
Ограничения ввели в Тульской, Челябинской и Калужской областях.
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Условия жизни иностранных граждан становятся все тяжелее. Ограничения на работу в отдельных сферах ввели в Тульской, Челябинской и Калужской областях. Запреты пока не коснулись Новосибирска. Однако в скором времени в регионе появится специальный отдел по борьбе с преступлениями среди мигрантов.
Журналисты НГС рассказали, как изменения повлияют на жизнь обычных мигрантов, которые приехали в Россию за лучшей жизнью.
30-летний Азиз прожил в Новосибирске почти три года. Он уехал в сентябре 2023 года. Азиз переехал из Узбекистана, там остались его родители и семья. Он работал в такси и занимался покраской автомобильных деталей на СТО. Оказалось, что в Казахстане лучше работать, чем в России.
«Я в Казахстане жил, оттуда в Россию переехал — думал, там будет лучше. Три года там находился, искал работу, открывал несколько раз точку по ремонтным работам. Не совсем так поперло, как в Казахстане. Оказывается, лучше в Казахстане работать», — поделился Азиз.
Он законно пересек границу и получил патент на работу. Ежемесячно за него нужно платить 5,5−7 тысяч рублей. При этом доход постоянно падал. У Азиза нет машины, он брал ее в аренду для работы в такси. Так, водитель может разработать за сутки 6,5 тысяч рублей. 2 тысячи из них нужно отдать за аренду автомобиля.
«А потом еще клиенты — им же не объяснишь, что это не я ставлю ценник за поездку. Ничего плохого не сделаешь, говоришь: “Здравствуйте”, потом в конце: “Доброго дня, всего хорошего”. А оценка все-таки падает — это из-за того, что ты не местный. Вот иногда чувствуешь, что тебя ненавидят, таким взглядом смотрят на тебя», — поделился мужчина.
Случались и конфликты на дорогах, когда другие водители вели себя неадекватно. По словам Азиза, к мигрантам стали жестче относиться сотрудники ГИБДД и другие проверяющие структуры. На эту проблему обращают внимание и другие иностранные граждане, которые переехали в Новосибирск.
Знакомый Азиза — 27-летний Бек из Киргизии — уже четыре года живет в регионе. Молодой человек работает на стройке. Напротив, он не сталкивался с пристальным вниманием проверяющих органов.
«Везде есть свои правила: соблюдайте правила и работайте, я так считаю. Знакомые есть, кто жалуется, что их проверяют, но это, наверное, своевременные проверки, нужные. Так и у нас на родине без документов работать тоже нельзя. Наверное, хотят в безопасности свой город, свою страну держать», — отметил Бек.