09:51 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии растет число заболевших коронавирусной инфекцией
За весь период пандемии коронавирусной инфекцией в Башкирии заразились 375 985 человек, из них 135 за последние сутки.
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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.
В стационарах сейчас находятся 160 пациентов, амбулаторное лечение проходят 1 563 человека. Всего выписано 368 151 человек, из них 118 за последние сутки.
За весь период от COVID-19 в республике скончались 6 111 человек. За последние сутки умерших нет.