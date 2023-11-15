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09:51 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии растет число заболевших коронавирусной инфекцией

За весь период пандемии коронавирусной инфекцией в Башкирии заразились 375 985 человек, из них 135 за последние сутки.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РБ.

В стационарах сейчас находятся 160 пациентов, амбулаторное лечение проходят 1 563 человека. Всего выписано 368 151 человек, из них 118 за последние сутки.

За весь период от COVID-19 в республике скончались 6 111 человек. За последние сутки умерших нет.

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