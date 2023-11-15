Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день

«17 ноября в связи с проведением тактико-специальной тренировки по пресечению террористических актов на территории Красноперекопского района в период с 9:00 до 18:00 будет ограничен проезд через мост на Северо-Крымском канале», — сообщил он в своем Telegram.
Глава района уточнил, что движение будет ограничено по автомобильным дорогам Красноперекопск — Вишневка — Красноармейское, а также Красноперекопск — Пролетарка (в районе ТСН «Строитель» и села Танковое).
Жителей района призвали соблюдать спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением техники. Как и в других граничащих с Украиной регионах России, здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, в них действует средний уровень реагирования.