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12:43 (мск), источник: РИА Крым

Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал в пятницу закроют для движения из-за проведения тактических учений. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.

Источник: РИА "Новости"

«17 ноября в связи с проведением тактико-специальной тренировки по пресечению террористических актов на территории Красноперекопского района в период с 9:00 до 18:00 будет ограничен проезд через мост на Северо-Крымском канале», — сообщил он в своем Telegram.

Глава района уточнил, что движение будет ограничено по автомобильным дорогам Красноперекопск — Вишневка — Красноармейское, а также Красноперекопск — Пролетарка (в районе ТСН «Строитель» и села Танковое).

Жителей района призвали соблюдать спокойствие.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением техники. Как и в других граничащих с Украиной регионах России, здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, в них действует средний уровень реагирования.

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