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10:56 (мск), источник: Piter.tv

Гулявшая по Английской набережной лиса попала на видео

Сотрудники комитета по природопользованию предупреждают, что к представителям фауны нельзя приближаться, так как это может вызвать агрессию.

Во вторник, 14 ноября, у Благовещенского моста в Северной столице заметили лису. Рыжая красавица прогуливалась по Английской набережной в снежную погоду. Видеозапись с диким животным выложили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что лиса совсем не боялась машин и не проявляла какой-либо агрессии. Она шла прямо по проезжей части.

Отметим, дикие животные уже давно перестали быть редкостью для Петербурга. В городском комитете по природопользованию предупреждают, что к представителям фауны нельзя приближаться, так как это может вызвать агрессию. В частности, лисы не представляют угрозы для человека, если не трогать их. Также ни в коем случае не нужно кормить диких зверей.

Если встретившееся на пути животное попало в беду, нельзя оказывать ему помощь самостоятельно. Вместо этого необходимо оповестить о проблеме сотрудников мобильной экологической дежурной службы по телефону (8−812) 417−59−36.

Гулявшая по Английской набережной лиса попала на видео
Во время загрузки произошла ошибка.
10:54 (мск)© Piter.tv
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