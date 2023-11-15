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10:23 (мск), источник: Om1.ru

Население Новосибирской области прирастает за счёт мигрантов

Данные за девять месяцев опубликовал Новосибирскстат.

Источник: Om1.ru

С января по сентябрь в Новосибирскую область приехали 53,2 тысячи человек, выбыли 49,6 тысячи человек. Таким образом, миграционный прирост составил 3,6 тысячи человек.

Самыми популярными территориями у мигрантов являются Новосибирский район (2626 человек), Новосибирск (887), Бердска (379), Обь (318), Искитим (225).

Куйбышевский, Тогучинский, Баганский, Чановский и Купинский районы показали самую большую миграционную убыль.

Из 53,2 тысячи человек, 22,6 тысячи — это жители региона, которые сменили один населенный пункт на другой. 19,2 тысячи человек прибыли в Новосибирскую область из других регионов страны. 11,4 тысячи приехали из других стран.

Практически половина иностранцев прибыла в Новосибирскую область из Таджикистана (5125 человек), из Казахстана (3273) и Киргизии (1438).

За девять месяцев в регион приехали 87 граждан Германии, 40 граждан Китая, 28 граждан Грузии. Также в докладе отмечается, что были в 2023 году мигранты из Вьетнама, Сирии, Афганистана, Франции и Канады.

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