10:23 (мск), источник: Om1.ru
Население Новосибирской области прирастает за счёт мигрантов
Данные за девять месяцев опубликовал Новосибирскстат.
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С января по сентябрь в Новосибирскую область приехали 53,2 тысячи человек, выбыли 49,6 тысячи человек. Таким образом, миграционный прирост составил 3,6 тысячи человек.
Самыми популярными территориями у мигрантов являются Новосибирский район (2626 человек), Новосибирск (887), Бердска (379), Обь (318), Искитим (225).
Куйбышевский, Тогучинский, Баганский, Чановский и Купинский районы показали самую большую миграционную убыль.
Из 53,2 тысячи человек, 22,6 тысячи — это жители региона, которые сменили один населенный пункт на другой. 19,2 тысячи человек прибыли в Новосибирскую область из других регионов страны. 11,4 тысячи приехали из других стран.
Практически половина иностранцев прибыла в Новосибирскую область из Таджикистана (5125 человек), из Казахстана (3273) и Киргизии (1438).
За девять месяцев в регион приехали 87 граждан Германии, 40 граждан Китая, 28 граждан Грузии. Также в докладе отмечается, что были в 2023 году мигранты из Вьетнама, Сирии, Афганистана, Франции и Канады.