Глава Красноярска подвел итоги сезона городского благоустройства

За год были обновлены общественные прогулочные и парковые территории города: прибрежная зона Абаканской протоки, озёрная зона на острове Татышев, появилась новая смотровая площадка с прогулочной зоной со стороны Виноградовского моста, причал и спортивная аллея, сообщает сайт администрации Красноярска.
В городе по федеральной программе были благоустроены 8 общественных пространств и 29 дворов, запущено 10 инициативных проектов горожан, 9 дворов в Советском районе помогли обустроить спонсоры. Воплощением конкурса «Лучшая концепция озеленения территории» стали цветники, клумбы, живые изгороди и рекреационные уголки в 100 красноярских дворах. Появились 5 площадок для выгула домашних питомцев.
В сфере развития дорожного хозяйства в этом сезоне были проведены работы на 109 участках дорог, включая 6 мостов, заасфальтированы подъездные пути к 11 медучреждениям, сделано 14 проездов к детсадам и школам, чтобы повысить безопасность передвижения юных красноярцев. Количество отремонтированных проездов к многоквартирным домам было увеличено до 106. В самые короткие сроки заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части Коммунального моста. В целом в порядок привели почти 79 километров дорог. Как отметил Владислав Логинов, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года и более чем в три — позапрошлого, 2021-го.