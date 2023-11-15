В Судаке снимут кино

Отмечается, что съемки стартуют в полдень 22 ноября.
«22 ноября с 12:00 до 03:00 23 ноября на ул. Спендиарова и на ул. Морская будут проводиться съемки кинофильма с применением пиротехнических средств. Просим не паниковать и избегать распространения недостоверной информации», — сказано в сообщении администрации города.
В августе прошлого года в Крыму были введены ограничения на использование пиротехники. Исключение составляют изделия, соответствующие 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».
В ноябре прошлого года региональный главк МЧС России запретил запускать салюты, фейерверки и использовать петарды в новогоднюю ночь.
Накануне власти Крыма приняли решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности. Поскольку в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности.