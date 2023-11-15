10:41 (мск), источник: СуперОмск
Частные дома в Омске переводят с угля и дров на газ
Омичи продолжают переводить частные дома с угля и дров на газ по федеральной программе «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
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Те омичи, являющиеся собственникам жилья, которые заменили печное отопление на газовое могут получить единовременную денежную компенсацию размером до 212 тысяч рублей. Для этого нужно до конца ноября 2023 года подать заявку.
По данным мэрии, всего в Омске заявки на участие в проекте «Чистый воздух» подали 2226 омичей на общую сумму 310 млн рублей, все они получат компенсации до конца года.
В Советском округе в 2022 году и текущем периоде 2023 года уже 182 собственника жилья получили компенсацию затраченных средств на газификацию в границах земельного участка и установку газоиспользующего оборудования.
Так, жительнице частного дома Людмиле специалисты окружной администрации помогли сформировать пакет документов.
«Раньше 3 тонны угля и дров требовалось за зиму, уходила приличная сумма денег, смотря какая зима, примерно 12 тысяч», — поделилась Людмила.
В результате женщина полностью вернула потраченные средства в сумме 131 тысячу рублей.
«С начала реализации федерального проекта “Чистый воздух” национального проекта “Экология” в округ поступило 253 пакета документов на сумму около 30 млн рублей. Среди получателей компенсации — три семьи наших бойцов — участников специальной военной операции», — отметил глава администрации Советского округа Сергей Финашин.
Напомним, заявку на компенсацию за установленное в доме газовое оборудование и проведенные по участку коммуникации необходимо подать до 1 декабря текущего года.
Для оформления компенсации необходимо предоставить документы в администрацию округа, где находится домовладение. Собственник должен предоставить заявление, паспорт, правоустанавливающие документы на дом и на земельный участок, реквизиты счета, договор о поставке газа и договор о технологическом присоединении, а также все чеки за проведенные мероприятия по газификации.