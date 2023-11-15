10:29 (мск), источник: РИА Новости
Красноярские врачи впервые провели уникальную операцию на глазах
Красноярские врачи впервые имплантировали искусственную радужную оболочку глаза.
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя — РИА Новости. Врачи Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы провели первую операцию по имплантации искусственной радужной оболочки глаза, сообщается на сайте регионального Минздрава.
«Уже двум пациентам была имплантирована искусственная радужная оболочка, с хорошим исходом по остроте зрения после операции», — говорится в релизе.
Как пояснили в Минздраве, искусственная радужная оболочка — это круглые протезы, которые имплантируются в переднюю камеру глаза в плоскости, где обычно находится радужная оболочка. Цвет радужки можно сделать таким же, как в другом глазу. Протезы устанавливают либо на остатках капсулы, либо на остатках интраокулярной линзы, которая может быть поставлена при других операциях.
«Процедура проводится в том случае, когда ткань радужной оболочки значительно или полностью утрачена, а также когда есть врожденный порок развития», — уточнили медики.
Сейчас пациенты находятся под амбулаторным наблюдением.