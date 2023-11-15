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15:55 (мск), источник: СуперОмск

Названы места под елочные базары на Левом берегу Омска

Мэрия Омска определилась с адресами елочных базаров в Кировском округе, который называют также Левым берегом.

По согласованию с администрацией округа откроется 12 точек, еще 18 базаров появятся на других территориях, в частности рядом с крупными торговыми комплексами.

Купить елку на базаре можно будет с 1 по 31 декабря 2023 года.

Публикуем список торговых точек:

  • б. Архитекторов, 7/1 — ООТ «Поворотная» (нечетная сторона);
  • б. Зеленый, 4; б. Зеленый, 9/2;
  • пр. Комарова, 15/1;
  • пр. Комарова, 31Б — «Социальный рынок»;
  • ул. 12 Декабря, 104;
  • ул. 12 Декабря, 115 — ТК «Алладин»;
  • ул. 12 Декабря, 64;
  • ул. 2-я Солнечная, 28;
  • ул. 70 лет Октября, 14/1;
  • ул. 70 лет Октября, 18;
  • ул. 70 лет Октября, 20;
  • ул. 70 лет Октября, 9;
  • ул. Бетховена, 18;
  • ул. Бетховена, 22/1 — «Кировский рынок»;
  • ул. Ватутина, 7В;
  • ул. Дианова, 13 — ТК «Миллениум»;
  • ул. Дианова, 14 — «АТ Маркет»;
  • ул. Дианова, 24/2 — ТК «Любимый»;
  • ул. Дианова, 3/ 1 — ТК «Лето»;
  • ул. Дмитриева, 15/5;
  • ул. Комкова, 1;
  • ул. Комкова, 2; ул. Конева, 30/3;
  • ул. Конева, 32/4 — ТК «Талисман»;
  • ул. Лукашевича, 10В — ТК «Магистраль»;
  • ул. Мельничная, 126А;
  • ул. Перелета, 18;
  • ул. Степанца, 2; ул. Суворова, 19А.

Напомним, что ранее были определены места под елочные базары в Центральном округе. Также 16 точек планируется открыть в Ленинском округе.

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