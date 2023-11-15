15:55 (мск), источник: СуперОмск
Названы места под елочные базары на Левом берегу Омска
Мэрия Омска определилась с адресами елочных базаров в Кировском округе, который называют также Левым берегом.
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По согласованию с администрацией округа откроется 12 точек, еще 18 базаров появятся на других территориях, в частности рядом с крупными торговыми комплексами.
Купить елку на базаре можно будет с 1 по 31 декабря 2023 года.
Публикуем список торговых точек:
Напомним, что ранее были определены места под елочные базары в Центральном округе. Также 16 точек планируется открыть в Ленинском округе.