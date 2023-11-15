12:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Белорусов предупредили о росте бактерий в ушах из-за наушников
Частое использование наушников приводит к размножению бактерий в ушах.
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Стало известно, что частое использование наушников вызывает рост бактерий в ушах. Об этом издание BBC Science Focus предупредило белорусов и других своих читателей.
Так, из-за частого прослушивание музыки через наушники в ушных проходах начинают размножаться бактерии (штаммы стафилококка и кожные бактерии), что потом может привести к инфекционным заболеваниям.
Кроме того, после использования наушников еще час на вкладышах число бактерий возрастает в 11 раз. Это установили, исследуя стерильные вкладыши наушников, которые используют авиакомпании.
При этом все же пока нет исследований того, что частота ушных инфекций связана с ростом бактерий на наушниках. Однако в статье говорится, что при частом использовании и извлечении наушников кожа ушей может травмироваться, а через микроссадины бактерии проникают в организм и могут вызывать воспалительные инфекции.