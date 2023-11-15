Вслед за яйцами в Приморье подорожали хлеб и куриное мясо

Согласно данным Приморскстата, в октябре индекс потребительских цен на яйца к предыдущему месяцу составил 113,37, на курицу — 102,36 и на хлеб — 100,02. К примеру, в марте килограмм бедра цыпленка-бройлера продавали за 302 рубля, а сейчас же он стоит 369,98 рубля.
Как сообщает PrimaMedia, производители продукции объясняют это сезонным удорожанием ряда необходимых товаров: корма, вакцин для птицы, электроэнергии, логистики, упаковочных материалов и муки. Естественно, все это отражается на стоимости данных категорий товаров.
Что касается яиц, то удорожание связано с повышением стоимости на газомоторное топливо и транспортировку, увеличением затрат на оборудование, а также отставанием производства от спроса. Сейчас в Приморье цена упаковки десятка яиц первой категории составляет в среднем 140 рублей, а где-то доходит до 170 рублей.