Главное
Палестино-израильский конфликт
12:55 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Молдавские фермеры выходят на акцию протеста: «Мы пригоним на главную площадь Кишинева несколько сотен тракторов»

Фермеры требуют моратория на выплату долгов и запрет на импорт из Украины.

Источник: Комсомольская правда

Молдавские фермеры Молдовы объявили о том, что 22 ноября выйдут на массовую акцию протеста.

— Если ничего не поменяется со стороны властей, то 22 ноября мы выйдем на акцию протеста, — мы дозвонились до главы Ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря. — Планируем несколько сотен тракторов на Площади Великого Национального Собрания, а там — увидим.

— Каковы ваши главные требования?

— А наши требования не менялись. Мораторий выплат компенсаций на гектар в 2024 году на подсолнечник, ввести мораторий на выплату долгов, то есть, он предусматривает не начисление пени по всем долгам фермеров, а также невозможность банкротства и невозможность судебного исполнения. И последнее — запрет на импорт из Украины до 31 марта и разрешить транзит грузов оттуда только железнодорожным транспортом.

— Как вы думаете, власть удовлетворит требования фермеров?

— Если власть до сих пор не пошла на уступки, какие у нас гарантии, что теперь пойдет? Если бы власть шла, то и не было бы протестов. Что, фермерам делать нечего, чтобы из Кагула или Сорок гнать технику в Кишинев?!

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 15 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
С 1 января пенсии вырастут на 7,5%: какой будет прибавка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикасельское хозяйство