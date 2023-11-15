12:55 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Молдавские фермеры выходят на акцию протеста: «Мы пригоним на главную площадь Кишинева несколько сотен тракторов»
Фермеры требуют моратория на выплату долгов и запрет на импорт из Украины.
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Молдавские фермеры Молдовы объявили о том, что 22 ноября выйдут на массовую акцию протеста.
— Если ничего не поменяется со стороны властей, то 22 ноября мы выйдем на акцию протеста, — мы дозвонились до главы Ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря. — Планируем несколько сотен тракторов на Площади Великого Национального Собрания, а там — увидим.
— Каковы ваши главные требования?
— А наши требования не менялись. Мораторий выплат компенсаций на гектар в 2024 году на подсолнечник, ввести мораторий на выплату долгов, то есть, он предусматривает не начисление пени по всем долгам фермеров, а также невозможность банкротства и невозможность судебного исполнения. И последнее — запрет на импорт из Украины до 31 марта и разрешить транзит грузов оттуда только железнодорожным транспортом.
— Как вы думаете, власть удовлетворит требования фермеров?
— Если власть до сих пор не пошла на уступки, какие у нас гарантии, что теперь пойдет? Если бы власть шла, то и не было бы протестов. Что, фермерам делать нечего, чтобы из Кагула или Сорок гнать технику в Кишинев?!