11:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Проект бренда «Воронеж — родина Нового года» представят на выставке «Россия»
Презентация пройдет в День региона 13 января.
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Воронеж будут позиционировать не только как колыбель Российского военно-морского флота, но и как родину Нового года. Инновационный проект нового бренда «Воронеж — родина Нового года» представят на выставке «Россия» в рамках Дня Воронежской области, который пройдет 13 января 2024 года в Москве, на ВДНХ. Об этом на пресс-конференции в воронежском Доме журналистов рассказал руководитель отдела развития проектного офиса по туризму Ассоциации «Центральный Федеральный Округ» Данил Навоев. Мероприятие прошло во вторник, 14 ноября.
Данил Навоев уточнил, что сейчас ведомство ведет переговоры с региональным министерством культуры о включении презентации бренда в программу Дня Воронежской области.
— Это большая федеральная площадка, на которой грех не заявить, что Воронеж — родина Нового года, — пояснил Данил Навоев.
Арт-директор одного из парков детского и семейного отдыха Алексей Елецких рассказал, что новый статус Воронеж приобрел в 2022 году. Его столице Черноземья присвоил Дед Мороз из Великого Устюга. Соответствующее решение было закреплено в официальной грамоте, которую главный волшебник России передал губернатору Александру Гусеву.
Лесная резиденция парка получила статус официальной резиденции Деда Мороза в Черноземье. Данил Навоев отметил, что новый бренд очень важен с точки зрения продвижения Воронежа.
С тех пор Новый год стали праздновать не 1 сентября, как это было раньше, а 1 января. Информацию о том, что государь подписал указ, будучи в Воронеже, сотрудники проектного офиса получили в Государственном архиве Российской Федерации.
— В 1699 году Петр I находился в Воронеже, ближе к январю поехал в Москву. До этого он был в Азовских походах. Самого указа, подписанного в Москве, нет. Можно предположить, что именно в Воронеже Петру Алексеевичу пришла мысль перейти на новое летоисчисление.
Директор МБУ «ТИЦ Воронежа» Екатерина Шрамко отметила, что новый новогодний бренд родился в постпандемийный период. По ее мнению, новый статус поможет по-новому позиционировать столицу Черноземья и привлекать туристов в зимнее время года.
— Теперь туристы будут знать Воронеж не только как родину Российского военно-морского флота, родину ВДВ и манной каши, но и как родину Нового года. Эта история добрая, история красивая, ее нужно использовать, — отметила Екатерина Шрамко.
Она также добавила, что в Воронеже назрела необходимость проводить зимний событийный фестиваль. В ответ на замечание журналистов о необычности бренда «Воронеж — родина Нового года» Екатерина Шрамко отметила, что в 2020 году Тюмень получила звание столицы термальных вод России и столицей спа-курортов.
— Все над этим смеялись. А сейчас в Тюмень летят туристы из Москвы. С брендом «Воронеж — колыбель Российского военно-морского флота» тоже многие не согласны. Люди думают: откуда в Воронеже море? Поэтому, когда мы говорим, что Воронеж — родина Нового года, мы занимаемся легендированием. Но оно основано на исторических фактах. Другое дело — сможем ли мы этим легендированием грамотно воспользоваться или нет? Я считаю, что с учетом доброты, ориентации на семейную аудиторию эта тема будет раскручиваться, — подчеркнула Екатерина Шрамко.
Алексей Елецких на пресс-конференции также рассказал, что в рамках продвижения статуса «Воронеж — родина Нового года» 18 ноября при поддержке администрации Воронежа и проектного офиса по туризму будет организован торжественный выезд в Великий Устюг — так называемое «воронежское посольство». Делегацию сказочных персонажей из Воронежа возглавит Дед Мороз Черноземья. Деду Морозу из Великого Устюга привезут большой «составной гостинец» из Черноземья, с лакомствами и вкусными сувенирами от самых известных гастрономических брендов региона.