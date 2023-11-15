15:13 (мск), источник: МК.RU Омск
Nordwind запустит прямые рейсы из Омска в Махачкалу
Авиакомпания «Северный ветер» запустит прямые рейсы из омского аэропорта в Махачкалу в следующем году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как отмечается на сайте перевозчика, первый рейс запланирован на 08:10 28 апреля. Добраться до столицы Дагестана из Омска можно будет по средам и воскресеньям.
На данный момент авиабилет в одну сторону стоит 11 781 рубль. Время в пути составит 3, 5 часа.
Ранее мы писали о запуске другого прямого рейса — до Таиланд. На Пхукет будет летать авиакомпания Azur Air.
Также мы сообщали, что аэропорт Омска обновил расписание рейсов — на многих направлениях, включая столицу, вылеты сократились.