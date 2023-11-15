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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Иркутске на Депутатской улице сносят киоски

В 2024 году запланировано благоустройство ул. Депутатская.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на Депутатской улице сносят торговые киоски. Как КП-Иркутск рассказали в администрации города, павильоны находились здесь без правовых оснований.

— В 2024 году запланировано благоустройство ул. Депутатская (по четной и нечетной стороне). Все павильоны, расположенные там, находились без правовых оснований (не было действующих договоров), — пояснили в администрации.

В связи с этим комитет по экономике принял решение принудительно демонтировать киоски.

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