11:14 (мск), источник: AmurMedia.ru
Будем перекрывать улицы и эвакуировать авто — ГИБДД по Хабаровскому краю
Во время снегопадов такие меры помогут быстрее очистить город от завалов.
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В управлении краевой Госавтоинспекции состоялся брифинг, на котором были подняты вопросы, связанные со статистикой, мерами борьбы с непогодой и очередями на регистрацию транспорта в Хабаровске, сообщает корреспондент ИА AmurMedia. Спикерами на брифинге выступили ВРИО начальника управления ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Антон Черкес, начальник отдела регистрационно-экзаменационной работы Сергей Белорусов и начальник отдела дорожного и технического надзора Антон Мамыкин.
Основной темой мероприятия был рост количества желающих зарегистрировать транспортное средство. В этом году заявление на оформление личного транспорта подало уже свыше 95 тысяч человек, что на 33% превышает показатели предыдущего года. В связи с ростом количества желающих инспекция напомнила о том, что записаться в отделение можно через портал Государственных услуг, как это сделало уже более 53 тысяч жителей региона. Такая цифровизация призвана помочь водителям быстрее и легче проходить процедуру регистрации авто, без привлечения сторонних лиц и покупок мест в очередях, а также распределить нагрузку в отделениях и снизить продолжительность ожидания.
Несмотря на общий рост числа поданных заявлений, которых на 18% больше, чем в 2022, количество желающих получить или заменить водительское удостоверение уменьшилось на 11%. Так, в этом году права получили свыше 35 тысяч человек, около трех тысяч из которых подали заявление через МФЦ.
Помимо статистики, инспекторы ответили на вопросы об ожидаемом циклоне: в случае снегопадов на улицах города появится больше патрульных машин, а к безопасности на дорогах будут привлечено увеличенное число сотрудников. Кроме того, для ликвидации последствий непогоды инспекторы ГИБДД будут оказывать содействие коммунальным службам: планируются перекрытие улиц для уборки снега. О закрытии транспортных путей будет сообщаться заранее, а водителям рекомендуют внимательно следить за новостями и осторожнее планировать маршрут.
Еще одним советом для автолюбителей стало напоминание о важности соблюдения правил парковки. Инспекция дала понять, что наличие сугробов не отменяет наказаний за нарушение ПДД, и что любителей бросать машину где попало ждет эвакуация транспортного средства на арестплощадку.
Кроме того, спикеры напомнили о необходимости взаимной ответственности водителей и пешеходов, а также повторили, что всем без исключения жизненно важно быть внимательным на дороге, особенно зимой.