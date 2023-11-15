13:38 (мск), источник: MOS.Ru
Собянин поздравил столичных школьников — победителей конкурса «Большая перемена»
Финал конкурса проходил в Международном детском центре «Артек».
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Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» победили 30 столичных школьников, еще 107 стали призерами. Участники из Москвы соревновались с 1,5 тысячи старшеклассников со всей страны. Сергей Собянин поздравил ребят и поблагодарил их учителей в своем телеграм-канале.
«Тема конкурса — “Горжусь Россией”. Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», — рассказал Мэр Москвы.
В финале конкурса, который проходил в Международном детском центре «Артек», ребята должны были показать хорошую командную работу, креативность и коммуникативные навыки. Победители получили денежные призы, которые можно потратить на образование или открытие собственного стартапа.
«Поздравляю ребят с отличными результатами! И огромное спасибо педагогам за отменную подготовку школьников!» — добавил Сергей Собянин.