14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Мама была права»: объявлен конкурс на лучшую историю
Вспомните, что вам говорила ваша мама и когда она на самом деле была права.
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«Вот будут свои дети, — поймешь!», «Бутерброды — это не еда», «Делай через не могу» — наверняка эти фразы слышали многие в детстве и злились на своих мам, которые их говорили.
Сейчас многие выросли, кто-то осознал слова мамы, когда появились свои дети. Кто-то точно понял, что от бутербродов бывает гастрит, а делать через не могу — бывает самым верным решением, чтобы прийти к цели. Для тех, кто понял, что мама говорила все правильно, запускается конкурс в честь самого теплого праздника в году — Дня матери.
Поделитесь мудростью своей мамы в комментариях под публикацией в сообществе Новостей Mail.ru ВКонтакте. Начните свой рассказ со слов: «Мама была права, когда…». В акции также принимают участие SovaInfo (Самара), ТСН 24 (Тула), Deita (Владивосток), Amic (Барнаул), Телеканал Краснодар (Краснодар), Победа26 (Ставрополь). И в их сообществах в социальной сети ВКонтакте также можно оставить комментарии с замечательными фразами ваших мам.
Все истории принимаются с 15 по 22 ноября 2023 года. Авторы трех лучших историй (их определит редакция 26 ноября) получат VK Капсулу Нео — умную колонку с голосовым помощником Марусей.
Также в День Матери, 26 ноября, запустится бот: на основе лучших историй он создаст оригинальные мини-поздравления для мам.