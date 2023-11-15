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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Теперь и удаленно: хабаровчанам разрешили возмещать убытки по ОСАГО онлайн

В Хабаровском крае стало легче возмещать убытки по ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

В 2023 году в мире автострахования произошли перемены. После обновлений в законе об ОСАГО автовладельцы смогут возмещать убытки удаленно.

— Теперь владельцы машин могут подавать заявление о страховом возмещении через личный кабинет на «Госуслугах» или через приложение «Госуслуги Авто» в течение всего пяти дней после ДТП по европротоколу, — рассказала замуправляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.

Онлайн-сервис «Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО» предоставляет удобный инструментарий для получения компенсации. Новая система позволяет жителям Хабаровского края получить как денежные выплаты, так и организовать ремонт своего автомобиля.

Для использования сервиса нужна подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Подача заявления стала проще благодаря автоматической загрузке части данных из профиля пользователя. Теперь нужно предоставить только электронные копии отсутствующих документов. Если чего-то не будет хватать, страховая уведомит об этом клиента через личный кабинет.

После рассмотрения документов страховщик организует осмотр машины, который может осуществляться дистанционно при взаимном согласии. В течение 20 дней после получения документов страховая компания должна произвести выплаты или организовать ремонт машины.

Автовладельцы по-прежнему могут воспользоваться традиционным методом оформления выплат по ОСАГО, посещая офисы страховых компаний. В случае возникновения затруднений при урегулировании убытка через «Госуслуги», заявитель может обратиться в контактный центр страховой компании или в интернет-приемную Банка России.

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