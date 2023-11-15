11:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Теперь и удаленно: хабаровчанам разрешили возмещать убытки по ОСАГО онлайн
В Хабаровском крае стало легче возмещать убытки по ОСАГО.
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В 2023 году в мире автострахования произошли перемены. После обновлений в законе об ОСАГО автовладельцы смогут возмещать убытки удаленно.
— Теперь владельцы машин могут подавать заявление о страховом возмещении через личный кабинет на «Госуслугах» или через приложение «Госуслуги Авто» в течение всего пяти дней после ДТП по европротоколу, — рассказала замуправляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.
Онлайн-сервис «Возмещение убытков после ДТП по ОСАГО» предоставляет удобный инструментарий для получения компенсации. Новая система позволяет жителям Хабаровского края получить как денежные выплаты, так и организовать ремонт своего автомобиля.
После рассмотрения документов страховщик организует осмотр машины, который может осуществляться дистанционно при взаимном согласии. В течение 20 дней после получения документов страховая компания должна произвести выплаты или организовать ремонт машины.
Автовладельцы по-прежнему могут воспользоваться традиционным методом оформления выплат по ОСАГО, посещая офисы страховых компаний. В случае возникновения затруднений при урегулировании убытка через «Госуслуги», заявитель может обратиться в контактный центр страховой компании или в интернет-приемную Банка России.