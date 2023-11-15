11:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В школы Воронежа возвращают комплекс мер против ОРВИ
Сейчас на карантин закрыты 20 классов.
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После каникул в школах Воронежа снизился показатель заболеваемости. Тем не менее по состоянию на среду, 15 ноября, учебный процесс остановлен в 20 классах 16 школ. Основной причиной локальных карантинов является ОРВИ, но как среди взрослых, так и у детей фиксируют случаи внебольничной пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
— В школах ежедневно проводится мониторинг ситуации с заболеваемостью, все данные в оперативном режиме передаются в городское управление образования, в профильную региональную структуру и Роспотребнадзор. К сожалению, участились случаи, когда родители сообщают классному руководителю о недомогании ребенка с формулировкой «…сегодня посидим дома, понаблюдаем» и при этом обращаются за помощью к медикам не при появлении первых симптомов болезни, а спустя день-два. Соответственно до обращения к врачу такие учащиеся фиксируются в школе как отсутствующие, но не считаются заболевшими, а значит, и не попадают в статистику, на основании которой принимается решение о введении карантина, — рассказала и. о. вице-мэра по социальной политике Любовь Кулакова в ходе планерки в городской администрации.
Мэр Вадим Кстенин поручил усилить меры по обеспечению санитарной безопасности в городских образовательных учреждениях.
— Возвращаем в учреждения образования весь, за исключением масочного режима, набор мер: утренние фильтры, своевременное проветривание, обработку дезинфицирующими средствами помещений, использование рециркуляторов и так далее, — поручил подчиненным Вадим Кстенин.
В управлении образования попросили родителей при первых симптомах заболевания у ребенка не приводить его в школу или детский сад, а обратиться за помощью к медикам и сообщить о болезни в образовательную организацию.
— Заболевшему ребенку в школе сложно высидеть все уроки и тем более усвоить знания, а кроме того он может стать источником заражения для своих одноклассников и педагогов, — пояснили в управлении образования.
РИА «Воронеж» сообщало, что за прошлую неделю в регионе также зарегистрировали 912 новых случаев ковида. Рост заболеваемости составил 18,5%.