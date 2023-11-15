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16:00 (мск), источник: dostup1.ru

Снегопады, метели, морозы: главный синоптик Урала дала прогноз до конца ноября

Предполагается прохождение глубокого циклона через Урал со снегопадами и метелями при умеренном морозе, добавила Шепоренко.

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Источник: РИА "Новости"

Снегопады, метели и умеренные морозы прогнозируются на Урале на следующей неделе, после 20 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На Урал неспешно поступит более холодный воздух с Кольского полуострова, температура постепенно понизится, на дорогах будет скользко. «16−17 ноября ожидается небольшой интенсивности снег, ночью минус 1−6, днем около нуля, на севере Свердловской области температура ниже на 5 градусов», — комментирует главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По ее словам, 18—20 ноября преимущественно без осадков, температура воздуха войдет в климатическую норму: ночью минус 8−13, днем минус 4−9.

«В первые дни третьей декады ноября предполагается прохождение глубокого циклона через Урал со снегопадами и метелями при умеренном морозе», — добавила Галина Шепоренко.

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