16:00 (мск), источник: dostup1.ru
Снегопады, метели, морозы: главный синоптик Урала дала прогноз до конца ноября
Предполагается прохождение глубокого циклона через Урал со снегопадами и метелями при умеренном морозе, добавила Шепоренко.
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Снегопады, метели и умеренные морозы прогнозируются на Урале на следующей неделе, после 20 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На Урал неспешно поступит более холодный воздух с Кольского полуострова, температура постепенно понизится, на дорогах будет скользко. «16−17 ноября ожидается небольшой интенсивности снег, ночью минус 1−6, днем около нуля, на севере Свердловской области температура ниже на 5 градусов», — комментирует главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
По ее словам,
«В первые дни третьей декады ноября предполагается прохождение глубокого циклона через Урал со снегопадами и метелями при умеренном морозе», — добавила Галина Шепоренко.