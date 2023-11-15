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Главные новости 15 ноября
11:45 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе умер заслуженный строитель РФ и Герой Кузбасса Владимир Кузнецов

Он не дожил до 91-летия неделю.

В Новокузнецке умер заслуженный строитель РФ, Герой Кузюасса Владимир Кузнецов. Ему было 90 лет, и он не дожил до своего 91-летия неделю.

«В нашем городе под руководством Владимира Федоровича Кузнецова не только возведены промышленные объекты, дома Новоильинского района, но и реконструирована улица Кирова, возведен Дворец спорта кузнецких металлургов, взлётно-посадочная полоса аэропорта», — пишут новокузнецкие депутаты.

Владимир Кузнецов также был депутатом областного Совета народных депутатов на протяжении четырёх созывов.

Накануне в возрасте 82 лет скончался кардиохирург, заслуженный врач РФ Леонид Барабаш. А на прошлой неделе в Новокузнецке умерла заслуженная учительница РФ Валентина Норец.

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