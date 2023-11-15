11:58 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Мэрия Новосибирска: ожидается резкое похолодание и гололёд на дорогах
В настоящее время средняя температура выше обычной на 4,7 градуса.
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В Новосибирск идет резкое похолодание и на дорогах образуется гололед. Рост гололедных травм по утрам прогнозируется уже на конец текущей недели.
Аномальное потепление в Новосибирске сменят морозы, как было объявлено начальником городского департамента по ЧС Сергеем Куценко в ходе аппаратного совещания во вторник, 14 ноября. В настоящее время средняя температура выше обычной на 4,7 градуса, но к концу недели ожидается усиление морозов по ночам.
Куценко предсказал возможность выпадения мокрого снега и увеличение утренних гололедных травм. В выходные ожидается сильное похолодание, ночью температура опустится до −9 градусов мороза. Дороги и тротуары будут покрыты ледяной коркой.
Мэр Анатолий Локоть потребовал предупредить всё население города. Глава города заключил, что все городские службы должны быть готовы к непростой ситуации.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что снежный покров в Новосибирске может установиться только в декабре.